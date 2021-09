“우리도 있다” 샤오미, 120W 급속충전 앞세운 '11T' 시리즈 공개

[아시아경제 구은모 기자] 샤오미가 급속 충전 기술을 앞세운 ‘샤오미 11T’ 시리즈를 공개하며 삼성전자·애플 등과 글로벌 플래그십 스마트폰 시장 선두 경쟁에 나섰다.

샤오미는 15일(현지시간) 온라인으로 신제품 출시 행사를 열고 샤오미 11T 시리즈를 공개했다. 이번에 공개된 제품은 플래그십 모델인 ‘샤오미 11T’, ‘샤오미 11T 프로’와 보급형 모델 ‘샤오미11 라이트’ 등 3종이다.

최상위 모델인 11T 프로 모델은 120와트(W) 속도의 유선 하이퍼차지를 지원하는 게 가장 큰 특징이다. 하이퍼차지를 이용하면 5000밀리암페어시(mAh) 대용량 배터리를 17분 만에 완전 충전할 수 있다. 샤오미는 “10분 만에 72%가 충전되며, 이를 통해 7시간 비디오 재생, 2시간 1080p 비디오 녹화 등이 가능하다”고 설명했다. 120W 고속충전기가 포함돼 있고, 무선충전은 지원하지 않는다.

11T 프로는 6.67인치 FHD+ 아몰레드(AMOLED) 디스플레이가 적용됐고, 120헤르츠(Hz)의 주사율을 지원한다. 애플리케이션 프로세서(AP)는 퀄컴의 스냅드래곤 888이 탑재됐다. 8GB·12GB 램(RAM)에 저장용량은 128GB·256GB 두 종류다.

카메라는 후면에는 f/1.75 조리개의 1억800만화소 광각과 800만화소 초광각, 500만텔레매크로 등 트리플 카메라를 탑재했고, 전면에는 디스플레이 상단 중앙에 1600만화소의 펀치홀 셀피 카메라가 있다.

크기와 무게는 각각 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm, 204g이고, 색상은 그레이, 화이트, 블루 등 3가지 옵션으로 제공된다. 이밖에 우측면 볼륨 버튼 아래 지문 스캐너와 IP53 등급의 방수·방진, 돌비 애트모스가 탑재된 듀얼 하만 카돈 스피커도 탑재된다.

11T 모델은 외관에서 프로 모델과 거의 차이가 없다. 크기가 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm로 동일하고 무게는 203g이다. 색상도 그레이, 화이트, 블루 등 3가지 옵션으로 제공된다. FHD+ 해상도의 6.67인치 120Hz 아몰레드 패널이 갖췄고, 카메라도 1억800만화소 광각 등 트리플 카메라를 탑재해 프로 모델과 동일하다.

다만 프로 모델과의 AP와 충전에서 차이가 있다. AP는 미디어텍 디멘서티 1200 울트라가 적용됐고, 배터리 용량은 5000mAh로 프로와 동일하지만 67W 유선충전을 지원해 36분 만에 완전충전이 가능하다.

샤오미11 라이트는 이름에서 알 수 있듯 보급형 모델이다. 90Hz 주사율을 지원하는 6.55인치 FHD+ 아몰레드 디스플레이를 탑재했고, 퀄컴의 스냅드래곤 778G로 구동된다. 4250mAh 배터리를 탑재했으며, 33W 고속 충전을 지원한다.

가격은 저장용량에 따라 11T 프로는 649유로(약 89만7000원)부터, 11T는 499유로(약 68만9000원)부터, 샤오미11 라이트는 349유로(약 48만2000원)부터 시작된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr