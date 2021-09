SK, 2025년까지 첨단소재 5조1000억원 투자

반도체·배터리 등 집중 투자

SK가 2025년까지 차세대 배터리 등 첨단소재 사업에 총 5조1000억원을 투자하기로 했다. SK㈜는 15일 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 연 기업설명회에서 '첨단소재 사업의 중장기 성장전략'을 발표하며 이 같이 밝혔다.

SK㈜는 "기존 사업과의 시너지 및 선제적 투자를 통해 미래 핵심 소재 선점을 추진하고 있다"며 "고부가, 고성장 신규 영역에 대한 적극적인 투자, 글로벌 협업, 인수·합병을 통해 글로벌 소재 기업으로 도약하겠다"고 했다.

SK㈜는 투자 지분 가치를 올해 7조원에서 2025년 25조원이상으로 확대할 계획이다. 상각 전 영업이익(EBITDA)도 1조1000억원에서 3조4000억원으로 높인다는 목표를 세웠다.

이를 위해 SK㈜와 자회사는 반도체 소재 사업에 2조7000억원, 화합물 배터리 소재에 1조원, 차세대 배터리 소재에 1조4000억원을 투자한다. SK㈜가 지분을 보유 중인 글로벌 1위 동박 제조사인 왓슨도 자체적으로 1조원을 투자한다.

또 SK㈜는 실리콘 웨이퍼의 생산량을 증대하고 핵심 소재 국산화를 추진할 방침이다. 차세대 양극재를 연 5만t을 생산할 수 있도록 국내 생산 공장 등을 확장하고, 실리콘 음극재도 2023년 양산을 시작할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr