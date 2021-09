노조 파업 예고에 홈플러스 "영향 미미할 것…매장 정상 영업"

[아시아경제 김유리 기자] 15일 홈플러스 노조의 추석 연휴 사흘간 파업 예고에 대해 홈플러스 측이 "영업차질은 없을 것"이라고 밝혔다.

마트산업노동조합 홈플러스 지부는 오는 18~20일 전체 138개 점포 중 85곳에서 점포 매각 중단 등을 요구하는 파업을 하겠다고 밝혔다. 노조에 따르면 파업은 조합원 3500여명이 출근하지 않는 방식으로 진행된다.

이에 대해 홈플러스 측은 "노조의 파업에도 오는 16일부터 5일간 예정된 '홈플 5일장' 할인 행사를 진행하는 등 전국 모든 매장이 정상영업을 이어갈 것"이라며 "고객 쇼핑 불편은 없을 것"이라고 말했다.

홈플러스 측은 "마트노조 홈플러스 지부는 이번 파업에 참여하는 조합원이 3500여명이라고 주장하나 홈플러스 전체 직원 중 마트노조 소속 직원은 10%대"라며 "명절에는 본사 직원도 점포 지원을 진행해 파업으로 인한 고객 불편은 없을 것"이라고 덧붙였다.

홈플러스 측은 자산유동화가 확정된 점포에 근무 중인 모든 직원은 100% 고용이 보장된다고 밝혔다. 올해 폐점된 대전탄방점과 대구스타디움점의 직원 역시 전원 전환배치가 완료돼 인근 점포에서 근무 중이라는 설명이다. 회사 측은 "2018년 부천중동점과 동김해점 폐점 당시에도 해당 점포의 모든 직원 고용보장 약속을 지킨 바 있다"며 "홈플러스는 앞으로도 자산유동화 등을 통해 폐점되는 점포 직원이 각각 희망하는 3지망 내의 점포 중 한 곳으로 전환배치될 수 있게 할 방침"이라고 말했다.

