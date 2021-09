현대차 '2021 롱기스트 런 in 광주' 캠페인

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 현대자동차가 국립아시아문화전당과 함께 비대면 콘셉트의 미션 레이스인 '롱기스트 런 in 광주'를 진행한다고 15일 밝혔다.

'롱기스트 런'은 현대차가 2016년부터 시작해 올해로 6회째를 맞는 대표적 사회 공헌 캠페인으로 참가자가 전용 애플리케이션(이하 전용 앱)을 다운로드한 후 달리기, 친환경 실천 등에 참여할 수 있는 프로그램이다.

해당 캠페인의 일환으로 실시되는 '롱기스트 런 in 광주'는 국립아시아문화전당(광주 동구 문화전당로 소재)에서 내달 2~3일 양일간 열리며 A코스(광주천 수변 코스를 즐기는 5K 레이스)와 B코스(국립아시아문화전당 안에서 즐기는 미션 레이스)를 모두 달리면 완주가 달성된다.

레이스는 모두 비대면 콘셉트로 롱기스트 런 전용 앱의 GPS 기능과 블루투스 비콘을 활용, 자동으로 완주가 인증된다.

완주를 통해 쌓은 에코 마일리지는 내달 5일부터 롱기스트 런 앱 내의 에코 마일리지 샵에서 경품 응모에 활용 가능하다.

참가를 원하는 고객은 이달 15일 14시부터 선착순으로 ‘롱기스트 런 전용 앱’을 통해 접속 가능한 소셜커머스 사이트에서 신청할 수 있다.

참가자들이 낸 참가비 전액은 무등산 국립공원 환경보호 사업에 국립아시아문화전당과 공동 기부금으로 전달되어 식재 사업을 위해 사용될 예정이다.

행사 참가자에게는 현장 등록 시 ‘러닝 패키지’인 기념 티셔츠, 비누 메달, 유리 빨대 등으로 구성된 기념품을 제공한다.

현대차 관계자는 "코로나 19 상황으로 오프라인 이벤트들이 연기 및 취소되는 상황에서 참가자들이 안심하고 참여할 수 있는 언택트 오프라인 이벤트를 기획했다"고 설명했다.

특히 "문화예술 기관과 협력해 진행하는 환경 캠페인으로서 국립아시아문화전당에서 다양한 전시 프로그램도 함께 할 수 있도록 기획하여 답답한 코로나 상황 속에서도 즐거운 추억을 만들 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 말했다.

