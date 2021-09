수출입銀, 추석 맞아 취약계층에 도시락·밀키트 전달

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행은 추석 명절을 앞두고 영등포구내 취약계층을 대상으로 도시락과 농산물 등을 제공하는 ‘나눔 행사’를 펼쳤다고 15일 밝혔다.

수은은 이날 사회복지공동모금회(이하 ‘사랑의열매’)를 통해 영등포구에 거주하는 독거노인 170여명 등 총 270가구에 송편 등이 담긴 도시락과 밀키트를 전달했다. 이번 후원은 코로나19 확산 방지 차원에서 수은 대신 신길종합사회복지관이 나서 해당 가구 문 앞에 배달한 후 전화로 연락해 수령하는 방식으로 진행됐다.

수은은 한가위 명절을 앞두고 ‘생산농가-취약계층 모두 만족’ 프로그램도 시행했다. 수은은 영등포사랑나눔푸드뱅크마켓에 농산물 구입비용을 지원하는 방식으로 판로확보가 어려운 과일과 농산물을 확보해 영등포구내 취약계층에게 무료로 제공했다.

수은 관계자는 “코로나19 확산 우려 때문에 직접 대면하는 봉사활동을 하는 게 쉽지 않아 이번 명절엔 복지기관을 통한 간접적인 방식으로 나눔행사를 실시했다”면서 “이번 한가위 명절을 맞아 수은의 작은 선물이 사회복지 사각지대에 계신 분들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr