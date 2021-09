수원시, 치안 빅데이터 활용 아이디어 공모전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 치안 빅데이터 활용 아이디어 공모전을 개최한다.

수원시는 시 공공데이터와 경찰대학 치안 데이터를 융합해 수원지역 치안 현황을 분석하고, 치안 정책에 적용할 수 있는 아이디어를 찾기 위해 다음 달 29일까지 '수원시 치안 빅데이터 시각화 및 아이디어 공모전'을 마련한다고 15일 밝혔다.

공모전 참가자들은 경찰대학 치안 데이터, 수원시 행정 데이터, 공모전 홈페이지(https://compas.lh.or.kr)에서 제공하는 기본 데이터를 기반으로 빅데이터를 분석하면 된다.

다른 지역과 수원시의 치안 특성을 비교·분석하고, 수원시의 공간정보·인구 등에 따른 치안 특성을 도출·시각화한 후 수원시 정책에 반영할 수 있는 아이디어나 선진사례를 제시해야 한다.

수원시는 서류 심사와 온라인발표 심사를 통해 9팀을 선정해 상금과 상장을 수여한다.

시 관계자는 "수원시는 빅데이터를 기반으로 한 과학적인 행정을 추진하고 있다"며 "이번 공모전에서 나온 국민들의 치안 정책 아이디어를 바탕으로 더 안전한 도시를 만들도록 노력하겠다"고 전했다.

