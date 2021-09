애플 창업주 워즈니악, 우주 경쟁에 뛰어들다…'프라이버티어 스페이스' 설립

[아시아경제 권재희 기자] 애플의 공동 창업자인 스티브 워즈니악이 민간 우주기업을 창업했다고 14일(현지시간) 폭스 비즈니스가 보도했다.

보도에 따르면 워즈니악은 트위터를 통해 립코드 창업자인 알렉스 필딩과 함께 민간 우주기업 '프라이버티어 스페이스'를 설립했다고 밝혔다.

워즈니악이 올린 프라이비티어 스페이스의 홍보영상은 우주를 인류에게 안전하고 접근 가능한 곳으로 만들기 위한 회사라는 설명이 붙어 있으며 지구와 어린이, 미국 우주항공국(NASA), 기후변화 관련 이미지 등을 담고 있다.

워즈니악은 프라이버티어 스페이스의 구체적인 사업 계획은 이번 주 하와이 마우이에서 열리는 AMOS 콘퍼런스에서 공개할 것이라고도 했다.

프라이버티어 스페이스는 지난달 3D 티타늄 합금 프린터 관련 보도자료에서 우주에서 물체를 감시하고 청소하기 위한 새로운 인공위성 업체로 자사를 소개한 바 있다.

현재 민간 우주 시장에는 제프 베이조스 아마존 창업주의 블루 오리진과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 스페이스X, 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱 등이 주도하고 있다.

워즈니악은 지난 1976년 스티브 잡스와 공동으로 애플을 창업한 바 있다.

