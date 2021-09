그린플러스, 친환경 알루미늄 사업 매출처 확대…"그린테이너 통해 물류시장 공략"

[아시아경제 유현석 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 17,700 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 17,138 전일가 17,650 2021.09.15 09:52 장중(20분지연) 관련기사 그린플러스, 인니 보고르대학과 업무협약…"수출용 스마트팜 모델 개발"“K스마트팜, 사막서도 딸기 재배”…세계로 뻗는 그린플러스"그린플러스, 호주 시장 진출...스마트팜 수출 성장 기대" close 는 친환경 알루미늄 스마트 물류제품 ‘그린테이너’ 출시를 통해 물류 시장을 공략하여 알루미늄 사업부의 매출처 다변화를 통한 매출증대가 기대 된다고 15일 말했다. ‘그린테이너’는 물류 창고 등에서 물류를 담고 이동할 때 사용되는 스마트 물류제품이다.

‘그린테이너’는 친환경 알루미늄으로 제작돼 중량을 대폭 감소시킨 것이 특징이다. 현재 물류산업에서 대부분 사용되고 있는 목재 및 플라스틱, 스틸 대비 중량이 약 55% 감소돼 작업 편리성 향상과 작업자의 안전사고 감소에도 기여할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 자체 중량 감소로 물류 이동 시에 발생되는 연료비를 감소시켜 장기적인 관점에서 비용 절감의 효율까지 얻을 수 있다.

또한 녹이 슬지 않는 알루미늄 소재로 제작돼 항상 청결을 유지 할 수 있다. 이는 한국식품안전관리인증원(HACCP) 인증을 받는 식품 사업을 비롯 제약 바이오 산업에서 활발하게 사용 될 전망이다. 또 내화성이 좋은 불연소재로 제작돼 화재 시 유해물질 등으로 인한 2차 피해를 최소화할 수 있다.

그린플러스 관계자는 “물류산업에 그린테이너를 활용하게 된다면 제품의 경량화를 통해 안전사고 감소와 운반차량의 유류비 절감이 가능하고, 파손시 AS와 재활용이 가능하기 때문에 회사 측에서는 비용절감 및 친환경적”이라며 “현재 글로벌 커머스 대기업 2곳과 제약 바이오 대기업에 샘플을 공급 하고 있다"고 말했다. 이어 "이를 시작으로 식품, 유통회사, 병원, 의약품 회사 등 알루미늄 사업 매출영역을 확하고 해외시장으로도 사업을 확산시킬 예정"이라고 덧붙였다.

한편, 그린플러스는 첨단온실사업을 바탕으로 신재생에너지, 태양광사업, 스마트팜을 운영해 녹색기업으로 성장했다. 1년여의 연구개발을 통해 국내최초로 알루미늄을 재질로 하는 그린테이너출시를 통해 물류사업의 친환경화를 선도하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr