현대차 엑시언트 수소전기트럭, IAA모터쇼 '베스트 모빌리티상'

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 지난 12일에 폐막한 독일 모터쇼 'IAA 모빌리티 2021'에서 엑시언트 수소전기트럭이 '베스트 모빌리티 상(BEST OF mobility 2021 Award)'을 수상했다고 15일 밝혔다.

‘베스트 오브 모빌리티 2021 어워드’는 IAA조직위원회와 딜로이트, 독일의 물류 및 자동차 전문지 ‘비전 모빌리티’가 공동 주관해 모빌리티·커넥티비티·인프라 등을 주제로 11개 분야의 상품과 서비스를 선정했다.

‘베스트 모빌리티 상’은 IAA 모빌리티 2021에 참가한 기업과 제품, 서비스를 대상으로 온라인 투표를 통해 선정됐으며 ‘비전 모빌리티’ 구독자를 비롯해 관련 전문가 등 1200여 명이 참여했다.

현대차 엑시언트 수소전기트럭은 11개 부문 가운데 대체 에너지 차량 부문에서 베스트 모빌리티 상을 수상했다.

마크 프레이뮬러(Mark Freym?ller) 현대차 상용혁신사업부장은 “이번 수상은 엑시언트 수소전기트럭에 대한 유럽인들의 높은 관심을 확인한 결과이자 미래 모빌리티 산업의 주역임을 인정받았다는 점에서 의미가 큰 상”이라며 “엑시언트 수소전기트럭을 시작으로 현대차는 탄소 중립에 대한 실현 가능한 방법을 제시하고 수소 모빌리티의 선구자가 될 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr