일룸, 예비부부 위한 맞춤형 컨설팅…"혼수 가구·인테리어 팁 제공"

[아시아경제 김보경 기자] 퍼시스그룹의 생활 가구 전문 브랜드 일룸이 예비 신혼부부의 혼수 가구 준비에 도움을 줄 '온리유 맞춤 컨설팅'을 실시한다고 15일 밝혔다.

이 서비스는 일룸의 가구, 공간 연출 전문가인 라이프스타일 어드바이저가 일대일 상담을 통해 부부의 생활방식과 취향, 신혼집 공간 등에 맞는 인테리어 스타일을 제안해준다.

온라인 예약 신청한 고객에게는 어드바이저가 전담 배치돼 오프라인 매장 방문 일정 관리부터 대면 상담까지 원스톱 서비스를 제공한다. 온·오프라인 채널 간 연계된 O4O(Online for Offline) 서비스를 통해 고객의 쇼핑 편의성을 강화했다.

어드바이저는 신혼집을 가상의 3D 공간으로 시뮬레이션하는 등 맞춤 상담을 진행한다. 신혼부부는 원하는 예산과 스타일에 맞춘 인테리어와 혼수 가구를 추천받고, 신혼가구 트렌드와 인테리어 팁 등 필요한 정보를 얻을 수 있다.

상담을 원하는 고객은 일룸 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 신청하면 된다. 온리유 맞춤 컨설팅은 오는 12월 31일까지 진행되며, 참여하는 모든 고객에게는 러쉬 입욕제 등이 포함된 웨딩키트를 선물로 증정한다.

이와 함께 일룸은 예비 신혼부부에게 더 많은 혜택을 제공하고자 오는 30일까지 구매 금액별 프로모션을 진행한다. 행사 기간 중 300만원, 500만원, 700만원, 1000만원 이상을 구매하면 합산 금액에 따라 일룸 소가구, LG전자 시네빔, 다이슨 퓨어쿨, LG전자 건조기 등을 증정한다.

일룸 관계자는 "가을철 결혼시즌을 맞이해 일룸을 통해 누릴 수 있는 신혼생활을 제시하고 일룸으로 더 좋은 매일을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하기 위해 개인 맞춤형 상담 서비스와 프로모션을 마련했다"며 "일룸의 신혼가구를 직접 체험해보고 신혼집 인테리어 및 혼수 가구 준비에도 큰 도움이 되길 바란다"고 전했다.

