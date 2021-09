화요일인 14일에도 전국 곳곳에서 확진자가 속출하면서 오후 6시 기준 확진자 수가 1554명으로 집계됐다.

이날 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 오후 6시까지 전국 코로나19 신규 확진자는 총 1554명으로 전날 같은시간보다 350명 많다.

