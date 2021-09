“사생활 보호 강화” 삼성, 갤럭시S21 대상 '원UI 4 베타 프로그램' 실시

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 사용자 인터페이스(UI) 개선을 통해 스마트폰의 사생활·개인정보 보호 기능을 강화한다. 애플리케이션(앱)이 위치정보 등 민감한 데이터나 기능에 접근할 때 사용자의 권한을 얻게 했고, 사용이력을 쉽게 확인할 수 있게 했다.

삼성전자는 14일 갤럭시 S21 시리즈 사용자를 대상으로 ‘One UI 4 베타 프로그램’을 시작했다고 밝혔다. 사용자들은 이날부터 삼성 멤버스 앱에서 등록 후 원UI 4 디자인과 기능을 체험해 볼 수 있고, 삼성전자는 사용자들의 피드백 등을 반영해 세부적인 보완을 거쳐 올해 말 원UI 4를 공식 출시할 계획이다.

원UI 4는 구글 안드로이드12 기반 갤럭시 스마트폰 전용 사용자 인터페이스다. 삼성전자에 따르면 원UI 4는 사용자 정보가 개인 맞춤 설정에 어떻게 활용되는지 이해할 수 있도록 강화된 사생활·개인정보 보호 기능을 제공한다. 스마트폰에서 각각의 앱이 카메라와 위치정보 등 민감한 데이터·기능에 접근할 때 사용자의 권한을 얻도록 했다.

사용자는 이러한 권한을 사용 상황을 그래프 형태로 확인할 수 있다. 어떤 앱이 어떠한 권한을 언제 사용했는지, 한 눈에 볼 수 있는 타임라인을 제공해 사용자는 앱의 권한 사용 이력을 쉽게 확인하고, 원치 않는 권한을 차단해 개인 정보를 보호할 수 있다.

이밖에 원UI 4는 다양한 테마 기능으로 홈 화면과 아이콘, 알림, 배경화면 등을 원하는 스타일로 바꿀 수 있다. 아울러 업그레이드된 위젯은 모양부터 표시되는 정보까지 자기만의 스타일로 설정할 수 있고, 더욱 다양해진 이모지를 활용할 수 있는 기능도 제공해 개선된 커뮤니케이션 경험을 즐길 수도 있다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 “갤럭시 사용자는 원UI 4를 활용해 자신에게 최적화한 모바일 경험을 설정할 수 있을 것”이라며 “신뢰성이 높고 개선된 사용자 경험을 제공하기 위해, 사용자 의견을 경청하고 이를 적극 적용했다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr