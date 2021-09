화웨이 OS 이용자 1억명 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 중국 화웨이의 운영체계(OS) 훙멍(하모니) 이용자가 1억명을 넘어섰다.

14일 21세기경제보도 등에 따르면 화웨이는 전날 온라인으로 진행된 신제품 발표회에서 "1억명이 넘는 고객이 지난 12일까지 OS 최신 버전 훙멍2로 업그레이드를 마쳤다"고 했다.

화웨이는 지난 6월 2일 스마트폰, 랩톱, 태블릿PC 등 여러 기기에서 통합적으로 사용되는 운영체계인 훙멍2를 내놓았다.

위청둥 화웨이 소비자 부분 최고경영자(CEO)는 "훙멍은 이용자들이 모든 환경에서 여러 기기를 간단히 연결할 수 있게 해 준다"며 "사물인터넷 시대 컨트롤 시스템의 기초가 될 것"이라고 말했다.

스마트폰에서 구글의 안드로이드를 기반으로 한 EMUI라는 운영체계를 쓰던 화웨이는 미국의 제재로 구글 모바일 서비스(GMS)를 지원받지 못하게 되자 안드로이드를 버리고 독자 생태계 구축에 나섰다.

화웨이는 연말까지 훙멍 이용자를 4억명으로 늘린다는 계획이다.

