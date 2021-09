카카오모빌리티 스마트호출 폐지…꽃 배달 사업 철수(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 호출료 인상 논란에 휩싸였던 스마트호출 서비스를 전면 폐지한다. 최근 문어발식 사업 확장으로 비판의 중심에 선 카카오의 상생방안의 일환이다.

카카오모빌리티는 14일 상생 플랫폼 구축 계획과 골목상권 논란 사업 철수 계획, 파트너 지원 확대 방안을 공개했다.

우선 카카오모빌리티는 택시 호출 성공률을 높여주는 인공지능(AI) 배차 시스템인 스마트호출을 폐지한다. 카카오모빌리티는 앞서 기존 1000원이던 스마트호출의 요금 정책을 0원~최대5000원으로 변경했다가 여론의 비판에 무효화한 바 있다.

택시 기사 대상인 프로멤버십 요금도 월9만9000원에서 3만9000원으로 인하한다. 프로멤버십은 우선배차 혜택을 주는 프로그램이다.

가맹택시 사업자와 상생협의회도 구성한다. 서울에서 100여개 택시 운수사업자가 참여한 협의체가 발족됐고, 향후 지역별 '가맹택시 상생 협의회(가칭)'를 구성해 전국 법인, 가맹택시 사업자들과 건강한 가맹 사업 구조 확립을 위한 논의를 이어간다.

카카오모빌리티는 골목상권 침해 논란이 있는 사업에 대해서도 철수 계획을 밝혔다. 기업 고객 대상 꽃·간식·샐러드 배달 중개 서비스를 철수한다.

대리운전 기사들과 상생에도 나선다. 카카오모빌리티는 기존 20% 고정 수수료 대신 수요공급에 따라 0~20%의 범위로 할인 적용되는 '변동 수수료'를 전국으로 확대 적용한다. 동반성장위원회를 통해 진행되는 대리운전사업자들과 논의 채널에서 적극적으로 상생안을 마련해 나갈 예정이다.

카카오모빌리티는 카카오 공동체 차원에서 추진 중인 5년 간 3000억원 규모의 파트너 상생 기금 마련에도 참여한다. 대리운전, 택시를 포함해 플랫폼에 참여하는 공급자·종사자들의 복지 증진에도 힘쓸 계획이다. 연내 세부 계획안을 내놓을 예정이다.

카카오모빌리티는 향후 자율주행과 이동 서비스 혁신, 기업 간 거래(B2B) 분야의 모빌리티 기술 연구개발에 주력한다. 국내 스타트업·글로벌 파트너와 협력을 통해 국내 모빌리티 생태계 전반의 성장에 힘쓴다. 신사업 진출 시에는 IT 혁신과 이용자 후생을 더할 수 있는 영역 중심으로 사업을 전개하는 것을 원칙으로 삼는다고 회사 측은 밝혔다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이동 경험 혁신을 통해 더 나은 삶을 만들겠다는 회사의 목표를 되새기고, 업계 종사자분들과의 대화와 협력을 통해 혁신을 지속해나가도록 노력하겠다"고 말했다.

