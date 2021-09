순천시, 다중이용업소에 ‘안심콜(080) 출입관리 서비스’ 전액 지원

다중이용업소 8700여 곳 전체에 이용료 전액 지원

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 코로나19 확산 대응을 위해 지역 다중이용업소에 ‘안심콜 출입관리 서비스’ 이용료를 전액 지원한다고 14일 밝혔다.

안심콜 서비스는 전화 한통으로 인증을 하는 출입관리 방법으로, 각 업소별로 부여된 번호로 전화를 걸면 출입정보(전화번호, 방문일시)가 자동으로 저장·보관·폐기되는 시스템이다.

서비스 지원대상은 코로나19 방역중점 및 일반관리 업소 등 8700여 곳이며, 안심콜로 수집된 개인정보는 코로나19 확산 방지를 위한 역학조사와 방역목적으로만 사용되며 4주 후 자동 삭제된다.

확진자 발생시 신속하게 접촉자를 파악하는 것이 중요한 만큼 안심콜 출입명부 시스템을 통해 빠르고 간편한 접촉자를 파악해 신속한 코로나19 검사가 가능하다는 점에서 감염 확산 차단에 크게 기여할 것으로 보고 있으며, 신규 추가 시설에 대해서도 안심콜 서비스를 지원할 계획이다.

시 관계자는 “이번 안심콜 서비스 이용료 지원은 신속·정확한 역학조사 체계를 구축하는데 그 목적이 있다”며 “각 사업장 및 시민들은 안심콜 서비스를 적극 이용해 코로나 예방과 확산방지에 동참해 주시기를 바란다”고 말했다.

