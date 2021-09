'13년 정체' 신림1구역, 신속통합기획으로 재개발 속도

공공기획 → 신속통합기획 명칭 변경

오세훈 시장, 신림1구역 방문해 진행상황 점검

[아시아경제 김혜민 기자] 오세훈 서울시장의 '공공기획' 정비사업이 '신속통합기획'으로 이름을 바꾼다. 오 시장은 14일 1호 사업지인 관악구 신림1구역을 방문해 진행상황을 점검했다. 신림1구역은 13년 간 재개발 정체를 겪었으나 지난해 시가 적극 개입하면서 사업에 속도를 내기 시작한 곳이다.

오 시장은 이날 현장방문 자리에서 '공공기획'의 명칭을 '신속통합기획'으로 변경한다고 밝히고 "핵심은 사업의 주체인 주민과 공공의 적극적인 소통"이라고 강조했다.

이번 명칭 변경은 해당 시 주도의 정비사업이 공공재개발·재건축과 용어상 혼선을 빚을 수 있다는 판단에 따른 것이다. 시 관계자는 "민간이 주도하고 공공은 지원하는 제도의 성격을 명확하게 하기 위한 것"이라고 설명했다.

'신속통합기획'은 민간 주도 개발에 공공이 계획과 절차를 지원하는 사업을 말한다. 서울시와 자치구, 주민이 원팀을 이뤄 복잡한 정비사업의 절차를 하나의 통합된 기획으로 엮어가는 것이 특징이다. 사업시행과 설계자·시공사 선정 권한은 모두 주민이 갖는다. 시는 이를 통해 정비사업 초기단계인 구역 지정 절차를 통상 5년에서 2년으로 대폭 단축시킬 수 있다고 밝혔다.

이날 오 시장이 방문한 신림1구역은 서울 서남권의 대표적인 노후 저층주거 밀집지역이다. 1970년대 철거민 이주 정착지로 열악한 주거환경 개선을 위해 2008년 재정비촉진구역으로 결정됐지만 주민 갈등 등으로 사업이 정체돼왔다.

그러다 지난해 6월 시의 '신속통합기획' 대상지로 선정되고 이후 공공과 조합운영진, 주민이 수차례 간담회를 가진 뒤 시가 가이드라인을 제시해 주민합의를 이끌어내면서 사업이 정상궤도에 올랐다.

조합은 다음달 조합 총회를 열고 공공과 함께 수립한 신속통합 기획안에 대한 의견을 수렴할 계획이다. 이후 주민공람·구의회 의견청취·공청회 등을 거쳐 정비계획 결정을 마무리하게 된다. 신속통합기획을 통해 용적률도 230%에서 259%으로 상향, 세대수는 당초 2886가구에서 4000가구 안팎으로 확대된다.

시는 이 구역에 인접해 있는 소하천·실개천 같은 수변공간을 시민생활 공간으로 재탄생시키는 '지천 르네상스'도 적용할 예정이다. 과거 도시개발로 복개돼 지금은 도로와 하수도로 이용되고 있는 도림천2지류를 자연하천으로 복원해 수변 중심 도시구조로 재편한다는 목표다.

서울시 관계자는 "도림천2지류 복원사업은 전액 시비를 투입해 추진할 예정"이라며 "조합에서는 복원되는 하천변에 수변공원을 조성해 공공기여로 시에 제공하는 것을 검토하고 있다"고 말했다.

