이상갑 법무부 법무실장(오른쪽 세 번째)이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 론스타와의 분쟁 등 국제투자분쟁(ISDS) 진행상황에 관해 브리핑하고 있다. 왼쪽부터 최인순 국세청 국세세원관리담당관, 이영직 금융위원회 금융분쟁대응TF단장, 권민영 국무조정실 금융정책과장, 이 실장, 한창완 법무부 국제분쟁대응과장, 김갑유 정부대리로펌 변호사./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.