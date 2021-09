현대百, 편집숍 ‘피어’ 4호점 오픈…매장 확대 속도

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 신촌점·중동점·더현대서울에 이어 무역센터점 6층에 자체 스트릿 패션 편집숍 ‘피어’ 4호점을 오픈한다고 14일 밝혔다.

피어는 국내외 스트릿 패션 브랜드, 스케이트보드·리빙 소품 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기있는 50여 브랜드가 총망라된 편집숍이다. 피어 4호점은 741㎡(약 73평) 규모로, 신 명품이라 불리는 프랑스 브랜드 ‘메종 마르지엘라’, 미국 스트릿 브랜드 ‘슈프림’, 영국 컨템포러리 브랜드 ‘스튜디오 니콜슨’ 등 30여 브랜드가 들어선다.

편의점 콘셉트의 신개념 라이프스타일 스토어 ‘나이스웨더’도 숍인숍으로 들어선다. 지난해 3월 서울 신사동 가로수길에 첫 매장을 오픈한 나이스웨더는 직접 큐레이팅한 식음료 상품과 패션·리빙 소품 등을 판매한다. 현대백화점은 올해 하반기 중으로 나이스웨더와 협업을 통해 피어 매장에서만 판매하는 단독 상품도 선보일 계획이다.

현대백화점 관계자는 “피어는 MZ세대에게 익숙한 사회관계망서비스(SNS) 인기 브랜드를 지속적으로 발굴해 선보이면서 영 고객을 끌어들이는 신선한 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로 피어를 2030 고객을 겨냥한 단순 상품 판매만이 아닌 MZ세대와 트렌드·문화를 공유하는 플랫폼으로 육성할 것”이라고 말했다.

