경남도, 광역도로망 구축 위한 국비 확보액 1조4700억원↑

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의 도내 광역도로망 구축을 위한 국비 등 확보액이 1조4700억원을 돌파했다.

14일 도에 따르면 경남 서북부 낙후지역의 개발을 촉진하기 위해 건설 중인 '함양-울산 간 고속도로' 건설 사업은 전체 사업비 6조3048억원, 총연장 145㎞, 왕복 4차로로 지난 2014년부터 진행 중이다.

함양~합천, 합천~창녕, 창녕~밀양, 밀양-울산 4개 공구로 나눴으며 밀양~울산 구간인 45.2㎞는 지난해 12월 개통됐고, 나머지 3개 공구는 2024년 준공을 목표로 추진 중이다.

현재까지 3조7000억원이 투입된 건설 공사의 내년도 사업비는 올해 4400억원보다 6600억 원이 증가한 역대 최다인 1조1000억원을 추가 투입할 전망이다.

또한 도는 국도 15개 사업 및 국가지원지방도 13개 사업 건설을 위해 3500억 원의 국비를 반영했다.

이로써 부·울·경 메가시티 건설을 위한 광역도로망 구축에 탄력을 받게 될 것으로 기대된다.

허동식 도 도시교통국장은 "이번 국비 확보의 성과로 안주할 수 없으며, 국가 간선 도로망을 보완하기 위해 도내 주요 도로 사업을 정상적으로 추진해 지역 간 불균형을 해소하는 도로망 구축에 총력을 하겠다"고 말했다.

