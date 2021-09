정부, '보조금24' 1075개 보조금정보 공개…"새로운 가치 창출 기대"

[아시아경제 임철영 기자] ‘보조금24 서비스’가 보유한 1075개의 중앙부처 보조금정보가 오픈API 형태로 공개돼 누구나 활용할 수 있는 길이 열렸다.

14일 행정안전부는 15일부터 중앙부처의 보조금정보를 공공데이터포털에 공개한다고 밝혔다. 중앙부처가 제공하는 다양한 형태의 보조금정보가 국민 개개인의 상황별, 맞춤형 추천서비스로 더욱 발전될 전망이다.

‘정부24’ 뿐만 아니라 다양한 누리집에서도 보조금정보를 확인할 수 있고 국민들이 많이 사용하는 민간의 플랫폼서비스와 연계돼 다양한 채널에서 보다 편리하게 만날 수 있다. ‘보조금24 서비스’는 정부 대표 포털 정부24 회원이면 본인이 받을 수 있는 혜택을 누구나 쉽게 확인 신청할 수 있는 시스템이다.

행안부는 앞으로 ‘보조금24 서비스’를 통해 중앙부처 혜택 뿐 아니라 전국의 지방자치단체가 제공하는 혜택까지 한 번에 확인할 수 있도록 연말까지 서비스를 확대해 나갈 예정이다.

이동옥 행정서비스통합추진단장은 "이번 오픈API 제공을 통해 보조금24가 민간 또는 다른 공공기관에서도 응용, 활용되는 새로운 가치를 창출할 것으로 기대하고 있다"며 "보조금정보를 개방하여 민간과 공유함으로써 국민들이 보조금24를 일상에서 가깝게 만날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

