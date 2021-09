편의점, 국민지원금 '특수'…“장보러 왔어요”

식음료·생필품 할인행사

과일·세제·정육 등 매출↑

카탈로그 주문 가전상품 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점이 ‘코로나19 상생 국민지원금’ 특수를 톡톡히 누리고 있다. 백화점이나 대형마트, 온라인몰은 국민지원금 사용처에서 제외된 반면 편의점에선 사용이 가능한 덕분이다. 편의점업계가 상품 구색을 강화하고 할인 행사 등 적극적인 마케팅을 벌이면서 고객 유치에 나선 것도 한몫했다.

14일 편의점업계에 따르면 CU에서는 지난 7일부터 12일까지 고급 아이스크림 매출이 한 주 전에 비해 18.0% 신장하고, 과일과 세제 판매도 각각 7.2%, 8.2% 증가했다. 같은 기간 GS25에서도 축산 매출이 297.7%, 양곡 매출은 175.4% 급증했다. 세븐일레븐 역시 정육 판매가 176.2%, 과일은 94.4% 증가했고, 이마트24에서는 밀키트 매출 신장률이 121%, 과일은 21% 등을 기록했다.

앞서 편의점들은 국민지원금 지급 시기에 발맞춰 식음료 및 생필품을 중심으로 대대적인 할인 행사를 준비했다. 대형마트의 장보기 수요를 편의점으로 끌어온다는 전략이다. CU의 경우 음료, 스낵, 가정간편식(HMR), 주류, 생황용품 등 총 1500여개 상품을 대상으로 1+1 증정 및 할인행사를 하고 있다. 일반적으로 점포당 평균 운영 상품 수가 3000여개인 것을 감안할 때 거의 절반에 가까운 상품이 행사를 하고 있는 셈이다.

업계 관계자는 "편의점을 중심으로 근거리 소비가 증가하고 생필품 장보기 문화가 확대됨에 따라 알뜰 소비를 돕기 위한 증정 및 할인 행사를 대폭 확대하고 있다"며 "국민지원금의 유용한 소비 채널로서 가계에 보탬이 되는 다양한 프로모션을 지속적으로 구상 중"이라고 전했다.

편의점에서 판매하는 가전제품도 인기다. GS25에서는 지난 7일부터 12일까지 가전 매출이 전주 대비 72%, 세븐일레븐에서는 76.6% 각각 증가했다. GS25는 지난해 전 국민을 대상으로 한 긴급재난지원금 지급 당시 고단가 상품 판매가 크게 늘었던 점을 반영해 애플 에어팟, 갤럭시워치4, 65인치 TV, 미생물 음식처리기 등 가전 상품을 기존 60여종에서 90여종으로 확대했다. 매장에 비치된 카탈로그를 참고해 상품을 주문하면 집으로 배송해 주는 방식이다. 세븐일레븐은 닌텐도스위치, 커피머신 등 총 50여종의 가전을 판매 중이다. CU와 이마트24도 각각 50여종, 10여종의 가전을 판매하고 있다.

GS25와 이마트24에선 물량 부족으로 갤럭시워치4 판매가 중단되기도 했다. 삼성전자 대리점과 온라인에선 국민지원금을 사용할 수 없지만 편의점에서는 사용이 가능하자 고객들이 몰린 탓이다. 이를 두고 일각에선 “소상공인을 돕는다는 국민지원금의 취지에 어긋난다”는 비판도 나오고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr