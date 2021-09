프레시지, 밀키트로 동남아 시장 공략

[아시아경제 문혜원 기자] 프레시지는 베트남과 싱가포르에 밀키트 제품을 수출했다고 14일 밝혔다.

미국, 오세아니아, 홍콩 수출에 이어 동남아 시장 신규 진출로 간편식 제품의 글로벌 판로를 지속적으로 확대해나갈 계획이다.

프레시지는 베트남에 중소벤처기업부가 선정한 전통 지역 맛집인 ‘백년가게’ 밀키트 제품을 비롯해 국, 탕류 등 일상식 제품부터 육류 제품까지 다양한 정통 한식 메뉴 32종을 수출한다.

수출 제품은 베트남 전역에 100여개의 오프라인 매장을 보유 중인 ‘케이마켓(K-MARKET)’과 베트남의 신선식품 전문 커머스 회사인 ‘샤크마켓’에 공급된다.

싱가포르에는 ‘한화호텔앤드리조트’, ‘연안식당’ 등 프레시지가 국내 유명 외식 전문 기업들과 함께 개발한 퍼블리싱 밀키트 15종을 수출한다. 수출 품목은 싱가포르의 복합적인 식문화를 고려해 정통 한식을 비롯해 한국식 중화요리부터 꼬막장 등의 반찬류까지 다양한 유형으로 구성됐다.

프레시지는 현재 베트남, 싱가포르 포함 총 5개국에 밀키트를 수출하고 있으며, 한국 음식 본연의 맛을 간편하게 즐길 수 있는 밀키트의 장점으로 인해 현지 반응이 좋아 기존 수출국에 지속적으로 재 수출을 진행하고 있다. 올해 하반기 예정 해외 주문량만 약 100만달러에 달하는 수출 호조 실적을 기반으로 3분기 안에 대만, 일본 등 동아시아 국가 수출까지 추진할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr