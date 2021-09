中, 美 '대만대표부' 명칭 변경 추진 보도에 반발

"하나의 중국 원칙 지켜야"

[아시아경제 유제훈 기자] 미국이 워싱턴 주재 대만대표부의 명칭에 '대만'을 사용하는 방안을 검토하면서 중국이 반발하고 나섰다.

자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 13일 정례 브리핑을 통해 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 민감한 핵심문제"라면서 "중국은 이미 관련 매체의 보도 동향에 대해 미국에 엄정한 교섭을 제기했다"고 밝혔다.

앞서 영국 파이낸셜타임즈(FT)는 미국이 대만 대표부의 명칭을 '타이베이 경제·문화대표처'에서 '대만대표처'로 변경하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다. 중국이 '하나의 중국' 원칙을 고수함에 따라 대부분의 국가에서는 대만대표부를 '타이베이 대표부'로 부르고 있는 상태다.

자오 대변인은 이와 관련 "미국은 하나의 중국 원칙과 중미 3대 연합 공보를 지켜야 한다'면서 "어떠한 형식의 대만과의 공식 왕래도 중단돼야 한다"고 목소리를 높였다.

