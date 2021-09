[아시아경제 이민우 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 393,500 전일대비 2,000 등락률 -0.51% 거래량 34,807 전일가 395,500 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일효성화학, 1198억원 규모 NF3 증설 투자 close 은 217억원 가량을 투자해 폴리프로필렌 종합 파일럿 플랜트를 구축하기로 결정했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 5.40%에 해당하는 규모다.

회사 측은 "당사 울산 용연공장에 시생산 및 신제품 개발 등을 위해 파일럿 플랜트 설비를 구축하는 것"이라며 "세계 수준의 공정 및 품질 경쟁력을 확보하기 위해서 투자를 결정했다"고 설명했다.

