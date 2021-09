英, 이르면 이번주 12~15세 접종 시작

[아시아경제 조현의 기자] 영국이 이르면 금주 내 12~15세에 대한 코로나19 백신 접종을 시작할 것으로 보인다.

텔레그래프는 12일(현지시간) "잉글랜드, 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드 등 영국의 각 지역 보건당국은 며칠 내로 청소년들의 백신 접종 여부를 결정할 것"이라고 전했다.

사지드 자비드 보건장관은 BBC와의 인터뷰에서 "12~15세의 백신 접종 결정이 내려지면 일주일 안에 접종을 시작할 준비가 돼 있다"고 말했다.

12~15세에 대해선 안전을 위해 1차 접종만 이뤄질 것으로 보인다. 자비드 장관은 "12~15세 청소년은 2회 접종을 하는 성인과 달리 1회 접종을 할 수 있다"고 밝혔다.

영국 보건당국은 아울러 금주 중 일부 성인을 대상으로 한 부스터샷도 공식 승인할 것으로 보인다.

영국 백신 접종 및 면역공동위원회(JCVI)는 오는 13일 회의를 열어 이런 내용의 논의를 마무리할 예정이다.

영국에서 어린이 백신 접종과 성인 부스터샷 대상 등은 여전히 논쟁거리다.

JCVI는 16~17세의 백신 접종을 승인해 이미 접종이 이뤄지고 있지만 12~15세 접종은 아직 승인되지 않았다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr