"개발자 인력난 돕는다"…'벤처스타트업 아카데미' 본격 가동

중기부-고용부 협업…맞춤형 훈련·채용

인재 5000명 훈련, 채용률 50% 목표

화상면접 진행…6개월 훈련과정 진행

[아시아경제 김보경 기자] 개발자 인력난을 겪고 있는 벤처·스타트업 지원을 위해 기업이 주도하고 정부가 뒷받침하는 인재양성 프로그램 '벤처스타트업 아카데미'가 13일 본격 가동된다.

벤처스타트업 아카데미는 지난 6월 관계부처 합동으로 발표한 민관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책의 후속 조치다.

고용노동부에서 진행하고 있는 K-디지털 트레이닝, 청년디지털일자리 등 고용장려금의 사업비를 활용하고, 중소벤처기업부가 벤처·스타트업 기업과 연계해 맞춤형 훈련과 채용까지 이어질 수 있도록 설계됐다.

올해 1674명을 시작으로 내년 상반기까지 5000명의 인재를 훈련하고 훈련생의 50% 이상을 채용하는 것을 목표로 삼고 있다.

삼성멀티캠퍼스, 패스트캠퍼스, 멋쟁이 사자처럼, 앨리스 등 민간 훈련기관을 이용해 참여기업 수요에 맞는 맞춤형 과정으로 진행한다.

이날 열린 벤처스타트업 아카데미 인재매칭 데이는 채용예정자를 선발하고 수요기업과 연결하는 매칭 행사로 진행됐다. 메가존클라우드, 포인트모바일, 모두컴퍼니, 캐플릭스 등 40여개 기업이 참여하는 메타버스 채용홍보관에서 실시간 설명회와 화상면접 등이 온라인으로 진행됐다.

벤처스타트업 아카데미는 채용수요가 있는 인재와 기업에 대한 매칭을 이달 말까지 진행하고, 다음 달부터 6개월 과정으로 훈련을 시작할 예정이다.

온라인 개막식 행사에 참석한 권칠승 중기부 장관은 "벤처스타트업 아카데미 등 벤처·스타트업의 경쟁력 강화를 위한 우수 인재 유입을 적극 지원하겠다"고 의지를 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr