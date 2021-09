2022창원조각비엔날레 총감독 '미술과 담론' 조관용 대표 위촉

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 '2022창원조각비엔날레' 추진 총감독으로 조관용(미술과 담론 대표, DTC 아트센터 미술감독)을 위촉했다고 13일 밝혔다.

조 총감독은 DTC 아트센터 미술감독, 2020 광주미디어아트페스티벌 운영자문위원, 2018 부산국제학술세미나 학술감독 등에 참여해 현장 경험이 많으며, 지도력과 행정적 감각이 탁월하다는 평가를 받고 있다.

창원조각비엔날레는 총감독 위촉을 시작으로 프레비엔날레 추진, 기본계획과 세부 사항 수립 등 본격적인 행사 준비에 들어간다.

조 총감독은 "2022년은 창원이 특례시로 출범하는 특별한 해로, 2022창원조각비엔날레는 그 의미가 더 깊다고 생각된다"며 “국내·외 예술인들과 창원시민 모두가 함께 즐길 수 있는 국제적인 문화예술 페스티벌로 구성하겠다"고 말했다.

한편 2022년 개최될 창원조각비엔날레는 시가 주최하고 창원문화재단에서 주관하는 행사로, 9월부터 11월까지 약 55여일에 걸쳐 창원 일원에서 조각 작품 전시와 특별전 그리고 각종 부대행사로 펼쳐질 예정이다.

