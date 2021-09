코로나 장기화에…"올해 추석예산 줄어든다 42%"

추석 예산 "전보다 비슷·감소" 93%

추석 선물은 '온라인', 음식은 '오프라인'

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 장기화로 추석 예산은 줄어들고 온라인에서 추석 선물을 준비하는 비중이 높아진 것으로 나타났다.

삼성카드는 13일 이 같은 내용의 추석 소비 트렌드 분석 결과를 발표했다. 이번 조사는 삼성카드가 자사의 빅데이터 플랫폼인 '링크 파트너'를 활용해 20~65세 회원을 대상으로 진행했으며, 약 900여명이 참여했다.

조사 결과 추석 예산 계획은 코로나 이전보다 줄어들 것으로 분석됐다. 리서치 응답자의 대부분이 올 추석 예산은 코로나 이전보다 비슷하거나(51%) 줄어들 것(42%)이라고 답했고, 예산이 증가할 것으로 답한 응답자(7%)는 물가 상승을 이유로 꼽았다.

명절 선물 구매처로는 온라인의 선호도가 높았다. 추석 선물 구매처에 대한 응답(복수응답)에 따르면, 대형마트 오프라인 매장(40%), 온라인 쇼핑몰(34%), 대형마트 온라인몰(22%), 전통시장(18%), 백화점 온라인몰(12%), 백화점 오프라인 매장(11%) 순으로 선호도가 높은 것으로 분석됐다. 코로나 영향으로 온라인을 통한 구매 비중이 높아진 영향이다.

반면 추석 음식 준비는 여전히 오프라인이 강세였다. 추석 음식 구매처 대한 응답(복수응답)은 대형마트(61%), 전통시장(46%) 순으로 오프라인이 온라인 쇼핑몰(17%), 식품 전문 배송 온라인몰(7%) 보다 높게 나타났다.

이번 리서치에서 응답자들은 코로나로 인해 추석을 보내는 방식이 변화했다고 느끼고 있으며, 코로나가 바꾸어 놓은 추석의 풍경이 일시적으로 끝나지 않을 것 같다고 생각하는 비율이 높았다. 코로나 이후 추석의 변화를 체감하고 있는지에 대한 물음에 82%의 응답자가 변화했다고 답변했으며, 가족과 함께 살거나 기혼일수록 변화했다는 응답 비율이 높았다. 또한 응답자의 66%가 앞으로의 추석은 코로나 이전과는 달라질 것이라고 인식했고, 34%만이 코로나 이전으로 회복될 거라고 봤다.

삼성카드 관계자는 "추석 관련 인식 변화 및 관련 소비 트렌드 파악을 통해 고객별 달라진 상황에 맞는 다양한 마케팅을 진행할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr