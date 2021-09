경찰, 열흘간 '추석 명절 종합치안활동' 전개…"평온한 연휴 조성"

방역·사회적 약자 보호·교통관리 등

全기능 협력 총력대응

[아시아경제 이관주 기자] 추석을 앞두고 경찰이 코로나19 방역활동 지원을 비롯해 귀경길 교통안전 확보, 사회적 약자 보호 등을 통한 평온한 연휴 조성에 나선다.

경찰청은 13일부터 22일까지 열흘간 '추석 명절 종합치안활동'을 추진한다고 밝혔다. 먼저 경찰은 선제적·예방적 경찰활동을 통해 연휴 예상되는 범죄에 사전 대응한다. 1인가구 밀집지역, 금융기관, 무인점포, 편의점 등 명절 대표 취약요소에 대해 맞춤형 예방활동을 전개하고, 가정폭력과 성폭력 등 연휴에 늘어나는 범죄 예방에도 집중한다.

실제 지난해 추석기간 분석 결과, 평시 대비 가정폭력은 43.8%, 성폭력은 15.4%, 데이트폭력은 22.2% 각각 증가한 것으로 나타났다. 이에 경찰은 가정폭력·아동학대 재발우려 가정을 모니터링하고, 성범죄 취약지 사전점검과 고위험 신상대상자 일제점검 등을 통해 재범을 방지할 계획이다.

또 사건이 발생하면 경찰관서 전 기능이 협업하는 총력대응체제도 확립한다. 사회적 약자 사건에는 출동과 초동조치, 사건처리에 이르기까지 엄정하고 세심하게 대응하고, 신변보호 적극 안내 등 2차 피해 방지에도 힘쓴다.

확산세가 계속되고 있는 코로나19 방역활동도 병행한다. 역학조사활동 지원 체제를 유지하면서 자가격리 이탈 등 신고접수 시 적극적으로 대응하고, 무허가 및 집합금지 명령 위반 등 불법 유흥시설에 대한 합동단속도 계속 추진한다.

연휴를 맞아 교통량이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 교통안전 확보에도 만전을 기할 방침이다. 혼잡예상지역에 대한 교통관리를 비롯해 주요 법규위반 단속 등 귀성·귀경길 안전을 확보하고, 졸음운전·2차 사고 등에 따른 대형교통사고 예방활동도 강화하기로 했다.

경찰 관계자는 "범정부적 방역조치에 동참하고 사회적 약자 대상 범죄를 집중 예방·대응하는 한편, 국가·자치사무 구분 없이 전 기능이 총력 대응해 평온한 명절연휴를 조성하겠다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr