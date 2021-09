KAMA "올해 국내 車생산 전년比 4.4%↑ 전망…수출회복 영향"

반도체 수급난 등 어려운 상황속에서도 노사 무분규 등 노력 중

KAMA "정부, 국산차-수입차 역차별 등 개선 필요"

[아시아경제 유제훈 기자] 올해 국내 자동차 생산이 전년 대비 4.4% 가량 증가할 것이란 전망이 나왔다. 내수 판매량은 소폭 줄겠지만, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 위축됐던 수출이 회복되며 이를 상쇄할 것이란 관측이다.

13일 한국자동차산업협회(KAMA)가 발간한 '2021년 자동차산업 수정 전망 및 시사점' 보고서에 따르면 올해 국내 자동차 산업 생산이 전년 대비 4.4% 증가한 366만대에 이를 것으로 예측됐다.

수출의 경우 코로나19로 위축됐던 해외시장의 수요회복세 등의 영향으로 전년 대비 14.0% 증가한 215만대로 전망됐다. 내수의 경우 수입차는 9.1% 증가한 33만대, 국산차는 5.8% 감소한 151만대로 전체적으론 3.5% 감소한 184만대로 전망됐다.

한편 지난 7월까지 국내 자동차 산업 생산은 수출 증가의 영향으로 전년 동기 대비 7.0% 증가한 211만대로 조사됐다. 수출은 지난해 코로나19에 따른 해외판매 급감에 따른 기저효과와 수요 회복세로 전년 동기 대비 23.1% 증가한 124만대를 기록했다.

내수판매는 역(逆) 기저효과 등으로 3.2% 감소한 106만대에 그쳤다. 국산차는 6.8% 감소한 87만대, 수입차는 18.2% 늘어난 19만대로 국산차와 수입차 간의 증감률이 확대되는 것으로 나타났다.

정만기 KAMA 회장은 "국내 자동차 산업은 코로나19 장기화와 반도체 수급 불안 등 어려운 상황에 있지만 최근 완성차 5개사의 성공적 노사협상 타결 등 위기극복을 위한 공동노력도 이어지고 있다"면서 "정부도 국산차와 수입차 간 개별소비세 부과시점 동일 적용, 완성차 업체의 중고차 매매업 진입관련 역차별 개선 등을 통해 국내 완성차 업체들이 수입차와 동등한 조건에서 경쟁하도록 여건을 개선해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다.

