5G 기술로 발전소 통신장애 '수초만에' 잡는다

SK텔레콤-한수원, 초단위 대응

프라이빗-5G 비상통신 솔루션 협력

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과 한국수력원자력은 국내 발전소 유선통신 시스템 장애 발생 시 초단위 대응을 위해 ‘프라이빗-5G 기반 비상통신 솔루션’을 도입한다고 13일 밝혔다.

이번 솔루션은 현장과 발전소 통제실을 잇는 유선통신장비에 장애가 생길 경우 자동으로 프라이빗-5G 기반 무선통신으로 비상 전환해 수초 내로 장애를 해소하고 발전소 운영에 차질이 생기지 않도록 하는 것이 핵심이다.

현재는 유선통신 관련 장애가 발생할 경우 이를 해결하기 위해선 관리자가 장애 현장으로 출동해야 했다. 수리 및 복구, 정상화까지 짧게는 수 시간에서 길게는 수일이 소요됐다.

앞서 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과 한수원은 프라이빗-5G 기반 비상통신 솔루션’의 실효성을 검증하기 위해 최근 양양 양수발전소에서 상부 댐과 하부 통제실을 무선통신으로 잇는 현장 실증을 성공리에 진행했다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과 한수원은 ‘프라이빗-5G 기반 비상통신 솔루션’의 상품화와 국내 수력양수/원자력 발전소에 이를 적용하는 사업도 지속적으로 확대 추진키로 했다.

한국수력원자력 전혜수 디지털혁신추진단장은 “2019년 이후 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과의 지속적인 협력으로 한국수력원자력의 디지털 전환 추진 성과를 달성했다”며 “향후에도 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과 전략적 협력을 해 나가겠다”고 말했다. 신용식 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close IoT Co장은 “5G를 통해 안정적인 전기의 생산과 공급에 기여할 수 있게 됐다. ESG경영의 모범사례가 될 새로운 솔루션을 선보일 수 있게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

한편, SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 과 한수원은 2019년 스마트플랜트 구축을 위한 상호양해각서를 체결한 후 다양한 사업을 함께 추진해왔다. 지난해에는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 36,418 전일가 307,000 2021.09.13 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대 close 의 프라이빗-5G 상용화 이후 높은 보안성을 갖춘 무선망을 활용해 발전소 현장에서 실시간 모바일 상황공유시스템, 산업용 드론을 활용한 수력 지형 통합관리시스템 등 모바일 기반 수행 가능 업무를 개발했다. 무선망 확장에도 힘쓰고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr