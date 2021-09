소방청, 소방사다리차 인력 확보 1차 목표 달성…전문자격 1446명

[아시아경제 임철영 기자] 소방청은 소방사다리차 운용 전문자격을 취득한 소방관이 올해 8월 말 기준 1446명으로 전국에 배치된 453대의 소방사다리차를 3교대로 운용하기 위한 인력확보 목표를 달성했다고 13일 밝혔다.

차체가 크고 복잡해 전문적인 지식과 조작능력이 필요한 소방사다리차를 현장에서 안전하고 신속하게 운용하기 위해 2019년부터 도입된‘소방사다리차 운용사 자격’은 35시간 이상의 전문교육을 이수한 후 이론·실기평가 시험을 통과해야 취득할 수 있다. 2019년 496명, 2020년 613명, 2021년 337명이 자격을 취득하였고 200여 명이 교육 이수 후 평가시험을 준비 중이다.

박진수 장비기획과장은 “소방사다리차 전문 자격취득자의 인사이동이나 보직변경 등의 대비한 2차 목표 전문자격자 2000명 확보를 조기 달성하겠다”며 “내년에도 전문교육과 자격시험을 실시하고 기존 자격취득자의 전문성을 유지하기 위한 보수교육도 3년마다 실시할 예정”이라고 말했다.

