GS25, 가맹경영주 정산금·파트너사 물품대금 조기 지급

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 추석을 앞두고 가맹경영주와 중소 파트너사에 총 900억원 규모의 정산금과 물품대금을 조기 지급한다고 13일 밝혔다.

이번에 조기 집행하는 자금은 GS25 가맹경영주 정산금과 GS25에 상품을 공급하는 파트너사의 물품 대금으로 기존 지급일 보다 최대 20일 앞당겨 지급된다.

GS25는 가맹 경영주에게는 추석을 맞아 감사의 마음을 전하기 위해 흑화고·표고채 등으로 구성된 버섯 세트를 별도 제작해 추석 전에 전달할 예정이다.

GS25 관계자는 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 경영주 및 파트너사와 동반성장 할 수 있는 튼튼한 상생 문화를 구축해 나가는 것이 목표”라며 “올해 추석에 준비한 명절 선물이 코로나19 등으로 지쳐있는 경영주분들께 작은 기쁨을 드릴 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr