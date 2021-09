“간편한 명절 상차림이 대세”…이마트·SSG닷컴, 간편 제수음식 할인전

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 추석을 맞아 피코크 제수음식 물량을 10% 가량 확대하고 상품권 증정 프로모션에 돌입한다고 13일 밝혔다.

행사상품은 피코크 모싯잎송편, 피코크 흰송편, 피코크 순희네빈대떡, 피코크 오색꼬지 등 40여종이다. 올해 처음으로 선보이는 오색잔치잡채는 당면과 돼지고기, 각종 야채가 듬뿍 들어가 일일이 재료를 손질할 필요 없이 간편하게 명절 요리를 즐길 수 있다. 이마트는 오는 22일까지 피코크 제수음식을 2만5000원 이상 구매하는 고객에게 신세계 상품권 5000원을 증정하며, SSG닷컴은 상품권 증정 대신 5000원을 즉시 할인한다.

SSG닷컴은 오는 22일까지 인기 제수음식 릴레이 할인 행사에 돌입한다. 오는 17일까지 ‘집콕족을 위한 추석연휴 먹거리’ 기획전을 열고 새벽배송 인기 제수음식을 특가에 판매한다. 16일부터 18일까지는 ‘명절&연휴 준비도 SSG에서’ 프로모션을 열고 7만원이상 결제 시 최대 1만원 할인하는 10% 쿠폰을 매일 오전 9시부터 선착순 1만명에게 지급한다. 22일까지는 ‘추석준비도 냉동간편식과 함께’ 행사에서는 동그랑땡, 만두, 잡채 등을 최대 20% 할인 가격에 선보인다.

이마트 관계자는 “간소화되는 명절 트렌드를 반영해 뛰어난 맛과 영양을 갖춘 피코크 간편가정식을 지속 개발하고 있다”고 말했다.

