산업부 2차관, 지멘스에너지 부회장 면담…수소산업 활성화 논의

박기영 차관, 지멘스에너지에 투자·기술협력·우리 제품 활용 확대 당부

[세종=아시아경제 권해영 기자] 박기영 산업통상자원부 2차관이 13일 지멘스에너지 경영진을 만나 국내 수소·재생에너지산업 활성화를 위한 투자와 기술협력, 한국 제품 활용 등을 요청했다.

산업부는 박기영 차관이 이날 오전 요흔 아이크홀트 지멘스에너지 부회장 일행을 접견하고, 수소·재생에너지 산업 활성화 방안에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다.

이번 면담은 지난 2019년 12월 산업부와 독일 경제에너지부 간 '한-독 에너지파트너십' 체결 이후, 본격적인 탄소중립 정책 발표에 따른 에너지전환 분야의 양국 민·관 협력 확대 차원에서 이뤄졌다.

아이크홀트 부회장은 지멘스에너지의 수소·재생에너지 사업 비전을 소개하며 향후 한국의 정부·민간 부문 에너지전환 프로젝트에 지멘스에너지가 참여하길 희망한다는 뜻을 밝혔다.

박 차관은 "지멘스에너지의 수소·재생에너지 사업과 에너지저장장치(ESS) 조달 시 우리 기업 제품 활용을 확대하고, 한국의 에너지혁신기업과 지멘스에너지 간 기술협력 강화를 바란다"며 "지멘스에너지와의 파트너십 강화가 양국 산업의 동반성장 기회로 작용하길 바란다"고 강조했다.

