대만, 장거리 지상공격용 미사일 135기 구매 확정

[아시아경제 송승윤 기자] 대만이 유사 상황에서 중국을 공격할 수 있는 장거리 지상공격용 미사일 AGM-84H(슬램이알) 135기의 구매를 확정했다고 대만 언론이 12일 보도했다.

12일 자유시보 등에 따르면 대만 국방부는 미국이 대만에 대한 장거리 공대지 미사일 AGM-84H 135기 판매를 동의해 내년도 국방예산에 구매 관련 예산 편성이 확정됐다고 밝혔다.

입법원(국회)에서 국방예산안이 원안대로 통과될 경우 2022년부터 F-16 전투기의 장거리 정밀 타격 무기가 6년간 대만에 들어올 예정이라고 중국시보가 전했다. 이는 470억8000만 대만달러(약 1조9881억원)에 달한다.

AGM-84H 공대지 미사일은 대함 무기인 하푼(HARPOON)에 적외선 영상장치와 GPS 기능을 추가해 주야간 목표물을 정교하게 공격할 수 있는 유도탄이다. 사거리는 278Km, 정확도는 3m에 달하며 콘크리트 1.2M를 관통할 수 있다.

대만이 보유 중인 F-16 전투기에도 장착이 가능해 유사시 대만 상공에서 중국 본토의 목표물이나 해상의 중국 군함을 향해 발사할 수도 있다.

한편 대만언론은 지난 3일부터 전날까지 9일 연속 중국 군용기가 대만 상공에 진입했다고 보도했다.

