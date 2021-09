GS리테일, GS그룹 이노베이션 커뮤니티 52g와 해커톤 진행

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 150 등락률 +0.44% 거래량 234,768 전일가 34,000 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 "캠핑카부터 셔틀버스까지" GS마이샵, '르노 마스터 15인승 버스' 방송미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 GS25 '편의점 밀키트', 출시 12일 만에 10만개 판매 close 은 미래 유통 혁신을 위한 신사업 및 서비스 아이디어를 공모하는 '2021 해커톤' 행사를 진행 했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 사내 오픈 이노베이션 문화 정착을 위해 통합 GS리테일 출범에 맞춰 GS리테일 및 6개 GS 그룹 임직원들이 참여해 진행됐다고 회사 측은 말했다. 해커톤은 ▲MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객과 함께 할 수 있는 신사업 또는 서비스 아이디어 ▶임직원들에게 더 큰 행복을 전달 할 수 있는 데이터 활용 방법에 대한 주제로 아이디어를 제안, 현실화하는 경진대회다.

지난 8월부터 진행된 예선에는 37개팀 139명이 참여했다. 메타버스 플랫폼 '게더타운'에 '퓨쳐 커머스 빌리지'를 만들어 그곳에서 각 팀에서 제안한 아이디어 설명, 고객 인터뷰와 협업을 진행했다. 고객과 임원 심사를 통해 10개팀이 본선에 진출했다.

별도 분리된 오프라인 공간에서 진행된 본선에서는 다양한 직무의 실무자들이 노코드 툴(코딩 없이 모바일 앱과 웹사이트를 만들 수 있는 프로그램)을 활용해 개발자 도움없이 서비스 검증을 위한 시연 제품을 직접 만들고 고객에게 테스트했다. 지난 9월 3일 GS타워 23층 라운지 및 메타버스 공간에서 발표회를 진행해, 사업 가치, 아이디어 구현 가능성 등을 평가해 최종 상위 3개팀을 시상했다.

1등으로 선정된 '헬시폴리오' 팀은 데이터 분석을 통한 건강기능식품을 추천하는 내용으로 영양소의 일일권장량과 영양제별 성분 비교를 통한 스마트한 건강 가이드가 가능하다는 점과 현실에서의 실질적 구현 가능성에 호응을 받았다.

이번 행사에서 선정된 우수 아이디어에 대해서는 GS리테일 전담 조직과 협업을 통해 현업에 적극적으로 적용할 예정이다. 박솔잎 GS리테일 전략본부장(전무)는 "그룹 내 변화를 촉진하기 위해 GS리테일 및 52g 구성원들이 자발적으로 기획하고 운영한 행사"라며 "앞으로도 다양한 테마에 대한 협업의 장을 지속적으로 만들어 해커톤이 혁신의 시작점이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr