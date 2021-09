[아시아경제 황윤주 기자] ▶명제월씨 별세, 김철(SK디스커버리·SK케미칼 사장)·미식·혜식·영순·영숙·애경씨 모친상, 홍승숙씨 시모상, 홍승구·홍성완·이호연씨 빙모상, 김용환·김민지씨 조모상=9월 11일, 빈소 삼성서울병원 장례식장 2호실, 발인 13일 오전 6시 30분

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr