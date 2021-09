"美보건당국, 내달 5∼11세 대상 화이자 백신 승인 가능성"

주요 외신, 소식통 인용 보도

[아시아경제 김흥순 기자] 미국 보건당국이 12세 미만 어린이를 대상으로 한 화이자의 코로나19 백신 사용을 10월에 승인할 수 있다는 전망이 나왔다.

미 경제매체 CNBC를 비롯한 주요 외신들은 11일(현지시간) 관련 상황을 잘 아는 두 소식통의 말을 인용해 미 고위 보건 당국자들은 다음 달 말까지 5~11세 어린이에게 화이자 백신을 사용할 수 있도록 하는 승인이 이뤄질 것으로 생각하고 있다고 보도했다.

이 일정은 화이자가 이달 말까지 해당 연령대에 대한 미 식품의약국(FDA)의 긴급사용 승인을 요청하기에 충분한 임상시험 자료를 확보한다는 예상을 기반으로 한다고 소식통은 전했다.

보도에 따르면 당국자들은 FDA가 화이자의 승인 신청 후 3주 이내에 백신 접종이 어린이에게 안전하고 효과적인지에 대한 결정을 내릴 수 있을 것으로 예상하고 있다.

한 소식통에 따르면 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소 소장은 전날 국립보건원(NIH) 직원들이 참석한 온라인 타운홀 미팅에서 일정의 윤곽을 밝혔다.

그는 화이자가 9월 말까지 긴급사용 승인 신청서를 제출하고 임상 자료가 뒷받침된다면 10월 중하순까지 화이자 제품이 준비될 것 같다고 말했다. 다른 소식통은 FDA가 화이자에 대해 이와 비슷한 일정을 예상했다고 전했다.

파우치 소장은 또 모더나는 5∼11세 어린이에 대한 자료를 수집하고 분석하는 데 화이자보다 약 3주 정도 더 걸릴 것으로 보인다며 모더나에 대한 결정은 11월께 나올 수 있다고 추정했다.

