구글 갑질 방지법 효과…에픽게임즈 '포트나이트' 국내 재출시

[아시아경제 강나훔 기자] 글로벌 게임사 에픽게임즈의 '포트나이트'가 국내에 재출시한다. 우리나라가 세계 최초로 입법한 '구글 갑질 방지법(전기통신사업법 개정안)'의 효과다.

에픽게임즈의 포트나이트 트위터 계정은 10일 "에픽은 포트나이트 개발자 계정의 복원을 애플에 요청했다"라며 "에픽은 한국의 새 법을 준수해 자체 결제 및 애플 결제를 나란히 제공하는 포트나이트를 한국 iOS에 재출시하려고 한다"고 밝혔다.

에픽게임즈는 구글플레이와 애플앱스토어 등 앱(애플리케이션)마켓 독점에 반기를 들었던 게임사다. 앞서 에픽게임즈는 지난해 8월 애플 앱스토어 수수료 30% 정책에 반발, 자체 결제 시스템을 도입하려다 앱 마켓에서 퇴출당했다.

애플을 상대로 반독점 소송을 제기해 현재도 법적 공방이 이어지고 있다.

팀 스위니 에픽게임즈 최고경영자(CEO)는 앞서 우리나라에서 구글 갑질 방지법이 통과된 데 대해 "1963년 존 F. 케네디 미국 전 대통령이 베를린 장벽 앞에서 말한 것처럼 전 세계 개발자들은 자랑스럽게 ‘나는 한국인이다’라고 말할 수 있다"면서 환영의 뜻을 밝히기도 했다. 그는 “한국이 디지털 상거래 독점을 거부하고 오픈 플랫폼을 권리로서 인정했다”고 평가했다.

한편, 지난달 31일 국회를 통과한 구글 갑질 방지법은 구글과 애플 등 앱마켓 사업자가 콘텐츠 사업자에게 인앱결제 강요를 금지하는 내용이다.

