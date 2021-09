"탄소중립, 中企 참여해야 완성…맞춤형 지원정책 필요"

중기중앙회-탄소중립위원회, 10일 간담회

"탄소중립 인식하지만 대응여력 부족 현실"

전기료 인상 대책, 납품단가연동제 등 건의

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계가 2050 탄소중립위원회와 만나 정부의 탄소중립 시나리오를 공유하고 정책 건의사항을 전달했다.

10일 오전 중기중앙회와 2050 탄소중립위원회는 서울 여의도 중기중앙회에서 간담회를 개최했다. 중소기업계에선 김기문 중기중앙회장과 업종별 중소기업 대표 등이, 탄소중립위원회에선 임성진 공정전환분과위원장 및 분과위원들이 참석했다.

위원회는 2050 탄소중립 시나리오를 설명하며 △제도적 기반 마련 △공정하고 정의로운 전환 △기술 혁신 및 투자 확대 △대국민 인식개선 교육·홍보·소통 강화를 사회적 과제로 제시했다.

산업측면에서는 주요 정책으로 △산업생태계 육성·지원 △기술개발 및 시설개선 투자 추진 △배출권거래제, 녹색금융 등 시장주도의 온실가스 감축 노력 유도 △일자리 감소 등 피해 최소화를 제시했다.

중기중앙회는 탄소중립 관련 중소기업계 의견을 전달했다.

양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "최근 조사결과를 보면 중소기업 절반 이상이 탄소중립을 인식하고는 있으나 실제로 대응전략을 수립한 기업은 15%에 불과한 것으로 나타났다"며 대응여력이 부족한 업계 현실을 전했다.

업종별로 △전기요금 인상에 따른 보완대책 마련 △탄소세·원자재 가격 상승에 따른 납품단가연동제 도입 △탄소저감 시설·기술지원 확대 △사업전환(재편)에 따른 피해 완화 방안 마련 △중소기업계 금융 및 세제지원 확대 등을 건의했다.

김 회장은 "우리 경제의 99%를 차지하는 중소기업 참여가 있어야 완전한 탄소중립이 완성될 수 있다"며 "탄소중립이라는 새로운 패러다임을 우리 중소기업계도 준비할 수 있도록 중소기업 업종별, 규모별 맞춤형 지원정책이 필요하다"고 강조했다.

