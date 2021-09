이어지는 4차 대유행… 수도권 이어 비수도권도 코로나19 치료병상 확보 '행정명령'

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 4차 대유행이 이어짐에 따라 코로나19 환자 치료를 위한 병상 확보가 관건으로 떠오른 가운데 정부가 수도권에 이어 비수도권에도 치료병상 확보를 위한 행정명령을 발동했다.

중앙재난안전대책본부는 이 같은 내용을 담은 '비수도권 코로나19 전담치료병상 확보방안'을 10일 발표했다. 행정명령은 10일 당일부터 시행된다.

방역 당국은 최근 4차 대유행이 지속됨에 따라 확진자가 증가하고 있고, 특히 전파력이 강한 델타 변이가 확산함에 따라 일부 비수도권 지역도 병상 가동률이 증가하고 있다고 봤다. 전날 기준 울산은 위중증환자 전담치료병상의 가동률이 75%까지 올라섰고, 대전과 충남은 중등증환자 전담치료병상이 각각 79.3%, 74.8%의 가동률을 나타냈다.

또 이에 더해 명절인 추석 연휴로 인한 인구 이동량 증가, 초·중·고교 등교 확대 등으로 추가 확산에 대한 위험이 우려되는 점 등을 감안해 추가적 대규모 집단감염 및 확산에 선제적으로 대응하기 위해 지난달 13일 내려진 수도권 전담병상 확보 행정명령에 이어 비수도권 소재 의료기관에도 전담치료병상 확보를 위한 행정명령이 내려지게 됐다.

이에 따라 위중증환자 전담치료 병상은 기존 병상 확대 93병상과, 신규 병상 53병상을 합쳐 총 146병상을 추가로 확보하게 된다. 비수도권 소재 상급종합병원·국립대병원을 대상으로는 기존의 1% 병상 확보를 1.5%로 확대해 병상을 93개 추가하고, 허가병상 700병상 이상의 종합병원은 허가병상의 1%를 위중증 환자 전담병상으로 신규 확보하게 해 53병상을 추가로 확보한다.

중등증 환자 전담치료병상도 현재 비수도권 내 300~700병상 규모 종합벼원 중 코로나19 치료병상을 운영하고 있지 않은 46개 병원을 대상으로 허가병상의 5%인 1017병상을 추가로 확보하게 한다.

행정명령이 이날부터 시행됨에 따라 해당되는 의료기관은 앞으로 3주 안에 시설 공사 및 전담병상 확보를 마쳐야 한다. 중대본은 시·도 협의를 거쳐 지역·병원 여건을 반영해 실제 운영 시기를 결정할 계획이다.

정부는 "어려운 여건 속에서 전담치료병상을 지원하고 환자치료에 전념하고 있는 의료기관과 의료진에 감사를 표한다"며 "행정명령을 통해 코로나19 환자 진료에 참여하는 의료기관의 부담이 최소화되도록 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr