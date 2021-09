원희룡 "임기 내 전국 최대 250만호 주택 공급"

재건축 연한, 재개발 노후도 기준 폐지

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사가 임기 내 전국에 최대 250만호의 주택을 공급하겠다고 약속했다. 재건축 연한, 재개발 노후도 기준 폐지 등을 통해 주택 물량을 확대하겠다는 구상이다.

원 전 지사는 10일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "문재인 정부의 부동산 가격과 전세가 폭등은 공급 부족이 가장 큰 원인"이라며 "정부는 국민이 살고 싶은 곳에 살고 싶은 주택을 지속적으로 공급해야 한다"라고 말했다.

앞서 지난달 17일 원 전 지사는 '주택 국가찬스 2호 공약'을 통해 아파트 재건축을 막는 안전진단 기준과 재건축 연한을 폐지하겠다는 계획을 내놨다. 또 '30년 넘은 건물 수 전체 3분의 2, 연면적 기준 60% 이상'이라는 재개발 노후도 기준도 폐지하겠다고 했다.

그는 이날 "국가찬스 3호 공약으로 발표한 '재건축 안전진단 기준'과 '재건축 연한'을 폐지할 경우, 획기적인 물량 증가가 가능하다"면서 "재건축을 통해 수도권 30만호, 전국적으로 50만호의 주택을 공급하겠다"라고 밝혔다.

또 재개발을 통해서 수도권 25만호, 전국적으로는 50만호의 주택을 공급하겠다고 했다. 원 전 지사는 "현재 문재인 정부가 막아놓은 전국 재개발 미시행 물량만 약 30만호에 달한다"면서 "이 역시 제가 공약드린 '재개발 노후도 기준'을 폐지하면 충분한 물량을 확보할 수 있다"고 설명했다.

이어 "정부가 공급을 약속한 3기 신도시 및 대규모 공공택지를 차질 없이 개발해 125만호를 공급하겠다"면서 "공급확대책을 본격적으로 시행할 경우, 평균적으로 공공택지에서 연 25만호 내외의 공급이 가능하다"고 했다.

원 전 지사는 지방 주택 공급 확대를 위한 대책도 내놨다. 그는 "부동산 안정을 위한 수도권 중심의 주택 공급도 중요하지만 수도권 쏠림 현상으로 인한 지방의 붕괴 역시 막아야 한다"면서 "세종시를 비롯한 혁신도시, 지방 거점도시들을 중심으로 신규택지 등을 발굴해 지방 주택 수요에 필요한 25만호를 공급하도록 하겠다"고 강조했다.

그러면서 "물론 모든 사업은 진행 상황, 지역적 영향 등을 예의주시하며 공급에 대한 속도를 조절해가며 진행하겠다"고 부연했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr