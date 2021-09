롯데칠성, ‘델몬트주스 선물세트’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료는 추석을 맞아 ‘델몬트주스 선물세트’를 준비했다고 10일 밝혔다.

이번 선물세트는 ‘건강과 정성을 담은 실속 있는 선물’ 이라는 콘셉트로 소비자에게 꾸준히 사랑 받아온 제품 위주의 7종으로 준비해 선택의 폭을 넓히고 만족도를 높였다. 또한, 전하는 사람과 받는 사람 모두에게 부담 없는 8000원부터 1만원대의 중저가로 구성됐다.

델몬트 1.5L 페트병 선물세트는 ‘애정(愛情)’과 ‘감사(感謝)’ 라는 한자 속에 탐스러운 과일 이미지를 넣어 한국 전통의 멋을 담은 패키지로 꾸몄다. ‘포도·매실·제주감귤 4본입 세트’의 애정 선물세트, ‘오렌지·포도·망고 3본입 세트’의 감사 선물세트 2종으로 구성됐다. ‘감귤·매실·잔치집식혜’ 3본입으로 구성된 세트도 함께 선보인다.

델몬트 소병 선물세트는 180mL 소병 12개를 담았다. ‘오렌지?포도 세트’, ‘망고·매실·알로에·토마토 세트’, ‘알로에·감귤·포도·매실 세트’, ‘토마토·매실·사과 세트’ 등 총 4종으로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr