유승민 "윤석열·홍준표, 국민의힘 후보 되면 무난히 지는 길로 간다"

"저는 양성평등주의자…대통령 되면 진짜 양성평등 실현"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원이 9일 "윤석열 후보나 홍준표 후보가 국민의힘 후보가 되면 아주 무난하게 지는 길로 간다"고 말했다.

서울 금천구 즐스튜디오에서 열린 '국민시그널' 공개면접에서 유 전 의원은 "우리 후보들 중에 그동안 살아왔던 거나 정치 철학이나 정책의 일관성이나 이런 부분에서 중도 확장성이 가장 높은 후보라고 생각을 해왔고 실천해왔다"며 이처럼 밝혔다.

유 전 의원의 면접 시간 대부분은 여성가족부 폐지 이슈로 채워졌다. 면접관인 진중권 전 동양대학교 교수가 "여가부 폐지 공약을 내세우면서 2030 여성들의 견해 물어보신 적 있냐"고 묻자 "여가부가 원래 고유한 역할이 전혀 없다"고 답하면서 "저는 양성평등주의자"라며 "제가 대통령이 되면 진짜 양성평등을 실현하고 싶다"고 말했다.

또 유 전 의원은 "양성평등위원회가 설치되면 위원장은 대통령인 제가 하겠다"면서 "보건복지부의 복지에다가 여가부의 가족 기능을 합치면 좋은 모델이라 생각한다. 양성평등을 위해서 얼마나 열심히 할 지 한 번 지켜봐달라"고 강조했다. 이어 "일반 여성들이 원하는 것 하고 여가부가 늘 강조하는 것과는 괴리가 있다"면서 "일부 여성단체에도 그런 것을 발견할 수 있다. 여성단체들이 젊은 엄마들의 경력단절 이슈를 위해 존재하는지 2030년 전 갖고 있던 케케묵은 이슈를 부여잡고 있는 것 아니냐. 여성단체의 그런 분위기가 여가부로 상당히 흘러 들어왔을 수도 있다"고 했다.

김준일 뉴스톱 대표가 '배신자 프레임'이 여전하다고 보느냐 묻자 "억울하다. 영남 보수권 지지자들인데 저는 생각이 바뀔 것이라고 믿는다"고 답했다.

