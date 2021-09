강원도, '333 자금' 융자기관 지역 농·축협까지 확대

'취직사회책임제' 참여기관 협약 체결

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 강원형 취직사회책임제 '333 자금' 융자 기관을 지역 농·축협까지 확대한다.

'333 자금'은 정규직 1명 신규 채용 시 3000만 원 융자 지원, 3년 고용 유지 시 30% 인센티브를 지원하는 강원형 일자리 정책이다.

10일 도에 따르면, '333 자금' 융자 기관은 현재 5개 은행 (농협·신한·국민·우리·하나) 86개 지점에서 지역 농·축협 79개 조합 (284개 지점)과 기업은행 6개 지점 등 총 376개다.

이를 위해 도는 기업은행과 지역 농·축협까지 확대하는 협약을 9일 체결했다. 이로써 해당 금융기관을 주거래 은행으로 이용하는 업체는 더 편리하게 '333 자금'을 신청할 수 있게 됐다.

특히 지역 단위 농·축협에서도 대출 취급을 할 수 있게 돼 원거리 읍·면 소재 사업체뿐 아니라 자금 이용 고객도 대출받기 위해 먼 거리를 이동해야 하는 불편이 해소될 전망이다.

한편, 고용창출·유지 자금(333 자금) 융자는 지난 4월 사업 공고 이후 6월부터 접수를 시작했으며, 도내 중소기업과 소상공인의 큰 호응 속에서 사업이 추진 중이다.

그간 보증한도 초과로 융자가 어려웠던 중소기업 대부분이 지원 혜택을 받을 수 있다. 또한, 기존 근로자 퇴직 후 동일인 재채용 관련 퇴직일 기준도 애초 공고(4. 16일) 이후로 명확히 했다.

법률과 지침 등에 의해 불가피하게 제외되는 4대 보험 미가입자에 대한 예외 규정을 인정하는 내용 등도 포함했다.

김명중 강원도 경제부지사는 "다 같이 어려운 시기에 은행에서 저금리로 도 정책 추진을 위해 결단을 내려줘 깊은 감사를 드린다"면서 "많은 중소기업과 소상공인이 333 자금을 활용해 양질의 일자리를 제공하고 완전 고용을 이룰 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr