전남소방, 지진대응 수난구조 합동 대응훈련 실시

광주119특수구조단 등 6개 기관 참여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤) 특수구조단은 8일 장흥군 유치면 장흥댐에서 지진대응 수난구조 합동 대응훈련을 실시했다고 밝혔다.

이날 훈련은 중앙119구조본부 호남특수구조대와 공동주관으로 호남권역 지진대응 수난구조 합동대응으로 이뤄졌다.

전남소방본부 특수구조단을 포함한 광주119특수구조단, 전북소방본부, 제주소방본부, 한국수자원공사 등 6개 기관 70여명이 이날 훈련에 참여했다.

구조대원들은 지진에 의한 다리붕괴로 다수 인명사고가 발생한 상황을 가정하고 소방헬기 활용한 항공구조, 고속보트를 이용한 수상구조, 수중음파탐지기(sonar) 및 드론 등 첨단장비를 활용한 수색훈련을 실시했다.

또 호남권 특수구조대 간 협력을 통한 대응능력 배양 등 현장 중심의 강도 높은 훈련을 중점적으로 실시했다.

마재윤 본부장은 “수난사고 등 각종 재난발생 시 신속대응 및 인명구조를 위해 호남권역 특수구조대와 긴밀한 대응 체계를 유지하여 도민의 안전을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr