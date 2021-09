"페북 메신저 암호화…아동 학대 적발 어렵게 할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 페이스북의 메신저 암호화가 아동 학대 범죄 적발을 어렵게 할 것이라는 지적이 나왔다.

8일(현지시간) 영국 가디언 등에 따르면 영국 국가범죄수사국(NCA) 고위 간부 롭 존스는 페이스북의 '전 구간 암호화'가 경찰이 학대 받는 어린이를 구출하는 결정적 정보에 접근하는 것을 막을 것이라고 우려했다. 그는 페이스북의 개인정보 보호 모델이 정착되면 경찰이 온라인에서 확보해온 아동 학대 콘텐츠가 사라지게 될 것이라고 말했다.

지난달 페이스북은 메신저의 음성 및 영상 통화에 전 구간 암호화를 추진한다고 발표했다. 암호화 기술이 적용되면 주고받은 메시지 내용을 당사자만 볼 수 있다. 관리자도 확인할 수 없어 수사당국이 데이터 공개를 요구해도 기술적으로 응할 수 없다.

페이스북이 운영하는 메신저 서비스 왓츠앱에는 이미 전 구간 암호화가 적용되고 있다. 그러나 페이스북의 암호화 방침은 각종 범죄에 대응하는 데 걸림돌이 될 수 있다는 비판을 받았다. NCA에 따르면 페이스북을 통해 매년 전 세계적으로 아동 학대 2000만건이 적발되고 있다.

프리티 파텔 영국 내무장관은 8일부터 이틀 동안 주요 7개국(G7) 장관들을 만나 인터넷 안전과 보안에 대해 논의하면서 페이스북의 암호화 문제도 다룰 예정인 것으로 알려졌다. 미국·영국 등은 테러, 아동 유괴 등과 관련, 긴급한 경우 암호를 풀 수 있는 조치를 해달라고 페이스북에 요구했다. 그러나 페이스북은 사생활 보호 차원에서 암호화 기술 확대가 필요하다는 입장을 유지 중이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr