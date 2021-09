美, 새학기 미성년자 코로나19 확진 사례 급증…'우려'

[아시아경제 김유리 기자] 새학기 미국에서 어린이 등 미성년자의 코로나19 확진 사례가 급증하고 있다.

8일(현지시간) 미국 소아과학회, 어린이병원협회가 발간한 주간 보고서에 따르면 미국에서 최근 1주일(8월27일~9월2일) 간 코로나19 확진을 받은 어린이·청소년(0~17세)은 25만1781천명으로 집계됐다. 이는 코로나19 공식 보고 후 어린이 통계가 작성되기 시작한 이후 최대치다. 최근 저점(6월18일~24일)과 비교하면 30배나 많은 수준으로 가파른 확산세다.

미국에서는 최근 봉쇄 조치 완화, 델타 변이 확산 등으로 감염자가 늘어난 후 백신을 접종하지 않은 미성년 확진자가 증가하는 추세다.

지난해 초 이후 미국의 미성년 누적 확진자는 505만명 가량이다. 소아과학회 등은 이중 75만여건이 지난달 나왔다는 사실에 대해 우려했다.

어린이 등 미성년자가 중증으로 병원에 실려가는 사례도 늘고 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 통계에 따르면 지난 5일 기준 미국에서 17세 이하 코로나19 신규 입원환자는 10만명당 0.49명이다. 최근 저점이던 지난 7월5일 0.07명 대비 7배에 달한다.

어린이나 청소년은 코로나19 발생 초기 다른 연령층보다 쉽게 감염을 이겨내는 경향이 있었으나 점점 취약층이 돼가고 있다는 분석이다. 델타 변이와 같이 전염력이 강하고 치명도도 높을 수 있는 바이러스가 지배종이 된 상황에서 아직 미접종자들로 남아있기 때문이다.

세계 대부분 지역에서 어린이용 코로나19 백신은 아직 승인을 받지 못하고 있다. 현재로서는 백신 보급 확대와 마스크를 강조할 수밖에 없는 상황이다.

