순천시, 코로나19 장기화로 인한 결식아동 급식비 한시 지원

결식우려 아동 200여 명에게 3개월간 도시락 배달 지원

[순천-아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 코로나19 장기화로 결식우려가 예상되는 아동을 위해 ‘결식아동 급식비 한시지원사업’을 시행한다고 8일 밝혔다.

시는 국민기초생활보장법에 따른 수급자 가구 및 차상위계층 아동, 한부모가정 등 결식우려가 있는 18세 미만의 아동 200여명을 대상으로 한시적으로 지원할 계획이다.

지원대상자로 선정된 아동에게는 오는 12월까지 3개월간 가정으로 도시락 배달이 지원된다.

도시락 배달을 희망하는 아동이나 보호자는 오는 15일까지 읍면동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있으며, 급식지원 기준에 해당하지 않더라도 담임교사, 이웃주민·단체, 이?통?반장 등의 추천을 받은 아동에게도 지원이 가능하다.

시 관계자는 “코로나19 장기화로 복지사각지대의 아동들을 적극 발굴하여 급식을 지원할 예정”이라며 “아이들이 건강하고 행복하게 성장하고 보호받을 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

